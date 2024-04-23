تداول 113 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر



أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وجرى تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و190 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و180 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 110000 طن بضائع، 289 شاحنة و10 سيارات.

104 ألاف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية 2 وتغادر السفينة TL HIPISCUS ، وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين TRUE FAITH .، PRINCESS LAYLA وعلى متنها 59 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند وبلغاريا والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية1، كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طنا، 335 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي بريدج، أيلة، كوين نفرتيتي، وأور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32ألف طن فوسفات.