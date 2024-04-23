الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 113 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وجرى تداول 113000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و190 سيارة، وشملت حركة الواردات 3000  طن بضائع، 384 شاحنة و180 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 110000 طن بضائع، 289 شاحنة و10 سيارات. 

txt

ميناء دمياط يستقبل 90 ألف طن قمح للقطاعين العام والخاص

104 ألاف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين ZHONG SHAN MEN والحرية 2 وتغادر السفينة TL HIPISCUS ، وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين EAGLE وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين TRUE FAITH  .، PRINCESS LAYLA وعلى متنها 59 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند وبلغاريا والسفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية1، كما شهد ميناء نويبع تداول 1620 طنا، 335 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) أربع سفن وهي بريدج، أيلة، كوين نفرتيتي، وأور. 

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1100 راكب بموانيها.

txt

بطول ٤٥٠م.. وزارة النقل تنشر تصويرا جويا لكوبري أعلى مفيض توشكى

جدير بالذكر أن موانئ البحر الاحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32ألف طن فوسفات.

لهيئة موانئ البحر الأحمر وزارة النقل اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر موانىء الاسكندرية أرصفة موانئ الهيئة

مواد متعلقة

بـ2.6 مليار جنيه.. إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر

فرص عمل جديدة لحديثى التخرج بالقطار الكهربائى السريع بوجه قبلى

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

مواعيد وخدمات السوبرجيت لنقل الركاب الخارجية والداخلية (إنفوجراف)

تداول 7 آلاف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

تداول 135 الف طن بميناء الأسكندرية بضائع عامة ومتنوعة خلال 24 ساعة

"النقل" تنشر تصويرًا جويًا لمحطة عدلى منصور المركزية التبادلية العملاقة

رئيس هيئة سكك الحديد: توريد 73 عربة قوى كهربيـة مع مصنع "سيماف"

الأكثر قراءة

بيان عاجل من "الضرائب" للمولين بشأن استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك

200 يوم عدوان.. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة ويكثف غاراته شمال ووسط القطاع

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح