احتفالا بتحرير سيناء.. "النقل" تبدأ تشغيل خط سكة حديد الفردان

قام عدد من قيادات وزارة النقل قبل أيام، بجولة تفقدية لكوبرى سكة حديد الفردان تمهيدًا لتشغيله بالتزامن مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء فى المسافة من محطة القنطرة شرق بالإسماعيلية إلى محطة بئر العبد بسيناء.

وتابعت وزارة النقل مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد / العريش / طابا البالغ إجمالي أطواله حوالي 500 كم ويتضمن (إعادة تأهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد بطول 100 كم.

إضافة إلي تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 وكذلك إنشاء خط العريش / النخل / التمد / طابا بطول 275 كم وحيث بدأت الجولة بتفقد خط (العريش / طابا) بطول 275 كم والجاري تنفيذه من خلال شركات المقاولات المصريه الوطنيه.

كما تم متابعة أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسور اللازمة لتنفيذ خط السكة الحديد، الأعمال الجارية عند تقاطع الخط مع طريق مصنع الأسمنت بلبنى، ونقطة تقاطع مسار الخط مع طريق ابو عويجله، كما تفقد منطقة التقاطع بين خطى (الفردان / رفح) & (العريش / طابا) جنوب ميناء العريش

الخط سيربط أماكن التصنيع بسيناء كمصانع الأسمنت بالعريش ومصانع الرخام بالحسنة بكل من ميناء طابا وميناء العريش وميناء بورسعيد كما سيحقق الخط نقل البضائع من وإلي هذه الموانئ كما سيحقق الخط ربط موانئ البحر الأحمر ( طابا & نوبيع) بموانئ البحر المتوسط ( العريش – شرق بورسعيد ) مما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة لمنطقة سيناء وربطها مع شبكة سكك حديد مصر،

جولة لمتابعة مشروع خط بئر العبد العريش

جدير بالذكر ان وزير النقل قام بجولة تفقدية لمتابعته اعمال تنفيذ مشروع إنشاء خط بئر العبد العريش بطول 80 كم وكذلك تفقد مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد الفردان / شرق بورسعيد / بئر العبد بإجمالي أطوال حوالي ٢٧٥ كم.

ويجري إعادة تأهيل وتطوير الخط من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم ومن بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد بطول ٤٤ كم، وبعدها تفقد الفريق مهندس وزير النقل الأعمال الجارية بمحطة بئر العبد حيث يتم تسوية وتمهيد الجسر القديم بداية من المحطة في اتجاه الفردان تمهيدا لتركيب القضبان والفلنكات. وكذلك محطة بالوظة حيث يتم رفع السكك القديمة وتنظيف قطاع التزليط وإعادة تركيب السكة وتزليطها ودكها.

إضافة إلى محطة القنطرة شرق حيث يجري احلال وتجديد السكك القديمة واعمال تطوير الوصلة من بالوظة حتي ميناء شرق بورسعيد حيث يتم إحلال وتجديد الجزء الموجود بهذا القطاع بطول حوالي ٢٣ كم من غربلة بازلت ودك السكة) بالاضافة الى انشاء جسور جديدة وتركيب سكة جديد بطول ٢١ كم وصولا الى ميناء شرق بورسعيد