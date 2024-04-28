السكة الحديد تشارك الجمهور الاحتفال بأعياد الربيع برحلة اليوم الواحد

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مشاركة الجمهور بالاحتفال بأعياد الربيع، وذلك من خلال قيام رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بين أحضان الطبيعة يوم الإثنين 6-مايو -2024.

وأشارت فى بيان لها إلى أن محطات التوقف هى: بنها / طنطا / إيتاى البارود / دمنهور / سيدى جابر، مشيرة إلى أن موعد القيام من القاهرة الساعة السابعة صباحا والعودة من سيدى جابر الساعة السادسة مساء فى نفس اليوم.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تمتلك أسطول نقل البضائع، به 8481 عربة منها (400 عربة جديدة - 4781 عربة صالحة بكفاءة 60% - 3300 عربة عاطلة "لها عقود تجديدات").

وفيما يتعلق بماكينات صيانة والتجديدات الهيئة الآن تمتلك 47 ماكينة بعد شراء 7 ماكينات جديدة حديثة ومتطورة واصلاح وصيانة ورفع كفاءة 37 ماكينة صالحة بكفاءة 80%، وهناك 3 ماكينات عاطلة ولها عقود تجديدات.

البنية الأساسية

وفى هذا السياق، وعن تطوير السكة الحديد، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تصريحات صحفية إنه في مجال البنية الأساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر هناك إنشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد، حيث تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنيه لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجستي القاهرة / الإسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا.

وأضاف وزير النقل: فيما يخص تطوير نظم الإشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي إطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من 1120 مزلقانا، وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات (مصر بالإسكندرية – رمسيس – دمنهور)، وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل / ورشة العربات ببشتيل).