الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"ذهاب وعودة".. مواعيد القطارات اليوم على خط "القاهرة - أسيوط"

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية "التالجو والمكيف والروسي".. ذهاب وعودة

 مواعيد القطارات اليوم الاثنين على خط "القاهرة - أسيوط" 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

قطار 974 قيام 5:30 صباحا روسي

قطار 1006 قيام 6:00 صباحا روسي

قطار 978 قيام 6:30 صباحا VIP

قطار 980 قيام 8:00 صباحا VIP

قطار 80 قيام 8:30 صباحا روسي

قطار 1004 قيام 9:30 صباحا روسي

قطار 2010 قيام 10:00 صباحا أسباني

قطار 158 قيام 10:30 صباحا روسي

قطار 982 قيام 12:00 ظهرا أسباني

قطار 160 قيام 12:15 ظهرا روسي

قطار 986 قيام 1:00 ظهرا أسباني

قطار 186 قيام 1:30 ظهرا سياحي بعربات مكيفة ومحسنة

قطار 970 قيام 2:00 ظهرا أسباني

قطار 162 قيام 2:20 ظهرا روسي

قطار 164 قيام 3:30 عصرا روسي

قطار 990 قيام 4:00 عصرا أسباني

قطار 972 قيام 4:20 عصرا روسي

قطار 2006 قيام 5:15 مساء VIP

قطار 2012 قيام 5:30 مساء أسباني

قطار 872 قيام 5:45 مساء أسباني

قطار 188 قيام 6:00 مساء روسي

قطار 1014 قيام 6:50 مساء روسي

قطار 988 قيام 7:00 مساء أسباني

قطار 88 قيام 8:00 مساء أسباني

قطار 1012 قيام 8:20 مساء روسي

قطار 2014 قيام 9:00 مساء VIP

قطار 976 قيام 9:30 مساء VIP

قطار 996 قيام 10:00 مساء أسباني

قطار 90 قيام 10:15 مساء محسن

قطار 2008 قيام 11:00 مساء VIP

قطار 1008 قيام 11:15 مساء روسي

قطار 890 قيام 11:30 مساء أسباني

قطار 1010 قيام 12:05 ليلا روسي

قطار 1902 قيام 12:20 ليلا أسباني

قطار 934 قيام 1:10 ليلا VIP

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السكة الحديد: توفير عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية

من أسيوط إلى القاهرة

قطار 977 قيام 12:10 ليلا VIP

قطار 1903 قيام 1:05 ليلا أسباني

قطار 1015 قيام 1:45 ليلا روسي

قطار 2009 قيام 2:00 ليلا VIP

قطار 185 قيام 2:10 ليلا سياحي بعربات مكيفة ومميزة

قطار 973 قيام 2:20 ليلا روسي

قطار 1009 قيام 2:55 ليلا روسي

قطار 871 قيام 3:20 ليلا أسباني

قطار 997 قيام 4:35 فجرا أسباني

قطار 187 قيام 4:45 ليلا روسي

قطار 89 قيام 5:45 صباحا أسباني

قطار 165 قيام 6:00 صباحا روسي

قطار 989 قيام 6:40 صباحا أسباني

قطار 971 قيام 7:05صباحا أسباني

قطار 1011 قيام 7:40 صباحا روسي

قطار 991 قيام 8:20 صباحا أسباني

قطار 91 قيام 8:50 صباحا محسن

قطار 833 قيام 9:30 صباحا روسي

قطار 987 قيام 10:15صباحا أسباني

قطار 159 قيام 11:35 صباحا روسي

قطار 891 قيام 12:35ظهرا أسباني

قطار 2011 قيام 1:00 ظهرا أسباني

قطار 157 قيام 1:10 ظهرا روسي

قطار 975 قيام 1:50 ظهرا روسي

قطار 81 قيام 2:20 ظهرا روسي

قطار 981 قيام 2:35 ظهرا VIP

قطار 979 قيام 3:00 عصرا VIP

قطار 983 قيام 4:30 عصرا أسباني

قطار 935 قيام 5:15 مساء VIP

قطار 1007 قيام 9:10 مساء روسي

قطار 163 قيام 9:55 مساء روسي

قطار 2013 قيام 10:10 مساء أسباني

قطار 1013 قيام 10:30 مساء روسي

قطار 2007 قيام 11:20 مساء VIP

قطار 2015 قيام 11:30 مساء VIP

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