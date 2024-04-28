الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

تعرف على مسار الخط الرابع.. يربط 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق

الخط الرابع
الخط الرابع

نشرت الهيئة القومية للأنفاق تصويرًا جويًا للخط الرابع الذي يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، ويبرز محطة "حدائق الأشجار"، والتي تعد المحطة الأولى في الخط الرابع لمترو الأنفاق.

الخط الرابع يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق

قالت الهيئة إن الخط الرابع يمتد مساره من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس "طبقًا للمسار الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا"، ثم يمتد إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر حتى نادي المقاولون العرب؛ لينتهي في مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس، مرورًا بمدينة نصر والرحاب. ومن المتوقع أن ينقل حوالي 2 مليون راكب يوميًا، ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كم، ويشتمل على عدد 39 محطة "37 نفقية – 2 سطحية" ويتم تنفيذه على مرحلتين.

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المرحلة الأولى "حدود مدينة 6 أكتوبر - ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط"
وأضافت الهيئة أن المرحلة الأولى يبلغ طولها "19 كم"، وتشتمل على 17 محطة، ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بالمتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو. ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى. وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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المرحلة الثانية "الفسطاط – مدينة نصر – القاهرة الجديدة"

أشارت الهيئة إلى أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 23 كم وتشمل 22 محطة، وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص في منطقة مصر القديمة، ثم تمتد إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة، ثم تنحرف يمينًا إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر، ثم تمر بمنطقة الدويقة ومنطقة العرب، وتستمر حتى نادي المقاولون العرب ونادي السكة الحديد في طريق النصر، مرورًا بجامعة الأزهر. بعد ذلك، تنحرف يمينًا إلى محور الشهيد، ثم تنحرف يسارًا إلى شارع مصطفى النحاس لتتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون. وتستمر في شارع مصطفى النحاس حتى نهايته في منطقة التبة، ثم تنحرف يمينًا عبر شارع مهدى عرفه لتصل إلى شارع الميثاق "أحمد الزمر" في الحي العاشر بمدينة نصر. وتستمر حتى زهراء مدينة نصر لتتقاطع مع الطريق الدائري وتعبره عند أكاديمية الشرطة، عند مدخل التجمع الأول. ثم تنحرف يسارًا في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب، وتستمر حتى طريق مصر – السويس الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة، لتصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق مصر – السويس الصحراوي.
 

الهيئة القومية للأنفاق الخط الرابع المرحلة الاولي الطريق الدائري مدينة 6 أكتوبر بمحطة المتحف المصرى الكبير

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