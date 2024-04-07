مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك

يبحث العديد من الأشخاص عن مواعيد خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت مواعيد تشغيل مترو الأنفاق كالأتي:

مواعيد الخط الأول والثاني:-

تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.

قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.

قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا

قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.

يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا

ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.

قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا.

مواعيد الخط الثالث:-



قيام قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا.

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً.

قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً.

أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا.

أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.

