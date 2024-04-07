مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك
يبحث العديد من الأشخاص عن مواعيد خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وجاءت مواعيد تشغيل مترو الأنفاق كالأتي:
مواعيد الخط الأول والثاني:-
تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.
قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.
قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا
قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.
يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا
ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.
قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا.
مواعيد الخط الثالث:-
قيام قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا.
قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا.
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً.
قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً.
أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا.
أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.