الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

يبحث العديد من الأشخاص عن مواعيد خطوط مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وجاءت مواعيد تشغيل مترو الأنفاق كالأتي:

مواعيد الخط الأول والثاني:-
تبدأ مواعيد التشغيل من المحطات الإنتهائية من الساعة 5:15 صباحا طوال العام.
قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا.
قيام أخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا
قيام أخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:40 صباحا.
يتم مقابلة أخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا
ينتهى تبادل الركاب بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة وبين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا.
قيام أول قطار للخط الثالث من محطتى العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا.

مواعيد الخط الثالث:-


قيام  قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا.
قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا.
قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً.
قيام أخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً.
أخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا.
أخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا.
 

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