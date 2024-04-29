ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن.. بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

حركة الصادر من البضائع العامة 28307 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28307 طن تشمل: 7737 طن يوريا و11919 طن كلينكر صب و1850 طن مولاس و4700 طن علف بنجر و2101 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 75732 طن

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75732 طن تشمل: 11438 طن قمح و30729 طن ذرة و8000 طن كسب صويا و1223 طن خشب زان و550 طن ميثانول و14313 طن خردة و7243 طن حديد و2236 طن سلاج.

حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 859 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 467 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4628 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 47385 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 183745 طنًا.

غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6236 طن قمح

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6236 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف والقليوبية وشبرا والفيوم وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6234 حركة.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي حققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقا ملحوظا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 196 ألف طن وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.