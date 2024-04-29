تداول 118 ألف طن و535 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 118000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و535 شاحنة و135 سيارة، وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، و231 شاحنة و95 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 84000 طن بضائع، 304 شاحنات و40 سيارة.

تصدير 81 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة UBC HALIFAX وعلى متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والسفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة EAGLE على متنها 32 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبارة الرياض، فيما غادرت الميناء بالأمس السفينة ZHONG SHAN MEN على متنها 49 ألف طن فوسفات تصدير إلى الصين، والسفينتان الحرية 2 وأمل، كما تم تداول 1700 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2180 راكبًا بموانئها.

جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال شهر مارس الماضي، بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وحققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.