ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع إستراتيجية

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامه لميناء الاسكندريه خلال الـ24 ساعة الماضية، نشاطًا ملحوظًا، حيث تم دخول وخروج 34 سفينه في 24 ساعة إلى أرصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 3198 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة، حيث بلغت أعداد الحاويات الواردة 1997 حاوية مكافئة، بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 1201 حاوية.

استقبال سلع إستراتيجية

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 145 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

إجراءات الأمن الصناعي

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.



كانت قد شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطًا كبيرًا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 62 سفينه في 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليًا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 4333 حاوية مكافئة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 45 % تقريبًا من حجم الحاويات المتداولة، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 209 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الإستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.