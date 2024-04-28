الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

خالف القانون.. غلق وتشميع أحد فنادق العطارين بالإسكندرية

غلق وتشميع
غلق وتشميع

نفّذت وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، الأحد، قرارًا بغلق وتشميع أحد الفنادق الكائنة بمنطقة العطارين وسط المدينة؛ لعدم التزامه ومخالفة الفندق لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 من المادة 37.

وطبقا للمذكرة الصادرة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية، رقم 56 بتاريخ 2024/3/11 والقرار رقم 61 بتاريخ  2024/3/12 والمرفق بها المحضر المحرر من مكتب الوزارة بمحافظة الإسكندرية ضد فندق ( ت-م) الواقع بمنطقة العطارين أن يغلق الفندق  إداريا، وذلك لثبوت تشغيله بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار، علي أن يستمر الغلق لحين تلاقي اسبابه،وعلي الأجهزة المعنيه تنفيذه.

وقامت لجنة مشكلة بتنفيذ قرار التشميع، وذلك بناء علي الاجتماع الخاص باللجنة المشكلة،بتنفيذ القرار، وتعهد مدير الفندق بتلاقي أسباب مخالفة إدارة الفندق العمل بدون ترخيص ساري من وزارة السياحة والآثار.

يأتي هذا القرار في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها على المتابعة بصفة مستمرة للتأكد من التزام كل المنشآت الفندقية والسياحية.

غلق وتشميع فندق بالاسكندرية لمخالفة أحكام القانون

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