تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة أثار انهيار أجزاء من العقار، وسؤال شهود العيان حول الواقعة وطلب ملف العقار لفحصه.

بلاغ بسقوط شرفة عقار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية، دون حدوث إصابات علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة باب شرقي ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات، تم وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض، حرصًا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.

كانت نيابة باب شرقي بالإسكندرية قد قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار عقار مكون من 5 طوابق دون حدوث إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب العقار على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتلاعب في بنيته التحتية، وطلب ملف العقار من حي وسط والتحفظ عليه، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بانهيار عقار قديم دون إصابات

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار مكون من 5 طوابق، بشارع طيبة بمنطقة كامل شيزار التابع لحي وسط دون حدوث إصابات أو وفيات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية بمعداتها، ورئيسة الحى زينب السيد بصحبة الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار أجزاء من العقار مأهولًا بالسكان، وانهيار العقار من الداخل، والأجزاء الخاصة بالمطابخ، ما أدى إلى سقوط أجزاء كبيرة منه، كما أنقذت العناية الإلهية قاطني العقار الذين خرجوا من شققهم قبل الانهيار بلحظات عندما شعروا باهتزاز المنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.