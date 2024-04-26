الجمعة 26 أبريل 2024
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تحطم سيارتين إثر سقوط شرفة عقار قديم فى الإسكندرية

تحطم سيارة - أرشيفية
تحطم سيارة - أرشيفية

تسبب انهيار شرفة عقار بمنطقة الإبراهيمية وسط الإسكندرية، في تحطم سيارتين ملاكي تصادف تواجدهما أسفل العقار، وذلك دون حدوث أي إصابات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

بلاغ بسقوط شرفة عقار

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار أجزاء من عقار بشارع حفظي بمنطقة الإبراهيمية، دون حدوث إصابات، على الفور انتقل ضباط قسم شرطة باب شرقي ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

نتائج المعاينة والفحص

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار المشار إليه مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، بناء قديم، مأهول بالسكان وسقوط شرفة الطابق الأخير ما تسبب في تحطم سيارتين ملاكي تصادف ركنهما أسفل العقار دون حدوث إصابات، تم وضع حواجز حول العقار ورفع الأنقاض؛ حرصًا على سلامة المارة والسيارات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم باب شرقي، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

تحطم سيارتين سقوط شرفة عقار قديم دون اصابات بالاسكندرية الابراهيمية

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