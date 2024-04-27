"جيل الإسكندرية" عن حملة "خليه يعفن": تعيد الاستقرار لجميع السلع

أشاد عمر عوض مساعد، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام محافظة الإسكندرية، بحملة مقاطعة أهالي محافظة الإسكندرية؛ شراء الأسماك، احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الأسعار، معربًا عن ثقته التامة في قدرة أهالي مدينة "الثغر" على تحقيق نجاحات كبيرة في خفض أسعار الأسماك وذلك أسوه بما فعله أهالى محافظة بورسعيد.



وناشد "عوض" جميع المواطنين بمختلف المحافظات، باتخاذ هذا الأسلوب ليكون منهاج عمل بمقاطعة أية سلع يتم رفع أسعارها دون مبرر، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يحقق جميع أهدافه وفي مقدمتها عودة الاستقرار إلى أسعار مختلف السلع، كما أنه يعد دعمًا حقيقيًا لجهود الدولة في الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة احتكار السلع.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة خلال لقائاته بخصوص ارتفاع الأسعار أن السلع المبالغ فى سعرها نتوقف عن شرائها.



كانت محافظة الإسكندرية، شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار الأسماك، بعد حملة مقاطعة الأسماك التي أطلقها المواطنون في عدد من محافظات الجمهورية، تحت شعار "خليه يعفن".

وقال مصطفى زريق، أحد أصحاب محلات الأسماك بالإسكندرية، إن المقاطعة أحد الأسباب الرئيسية في خفض سعر الأسماك، التي أثرت على الأسواق واستهلاك المواطنين وذلك على مدار 4 أيام، مشيرًا إلى أن ذلك بجانب ضعف الإقبال بعد عيد الفطر، وبالتزامن مع صيام الإخوة الأقباط.



وأضاف "زريق" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأسماك سلعة ترتفع أو تنخفض أسعارها بحسب العرض والطلب، خلال فصل الصيف وإقبال المصطافين على شراء الأسماك ترتفع الأسعار، موضحًا أن المقاطعة تسببت في ركود بالأسواق ما أدى لانخفاض الأسعار.

البلطي بـ60 والبوري بـ100

ولفت إلى أن أسعار السمك البلطي قبل المقاطعة كانت بداية من 80 و90 حتى 100 جنيه، والبوري بداية من 140 حتى 180 جنيهًا، الآن انخفضت الأسعار في السمك البلطي ليصل إلى 60 جنيهًا، والسمك البوري ليبدأ من 100 حتى 160 جنيهًا، فضلًا عن سعر بلح البحر البلدي 20 جنيهًا وتتفاوت أسعاره بحسب الموسم والكميات المتوفرة منه.



وتابع أن موسم شم النسيم يزداد شراء التجار لسمك البوري لتمليحه ليكون "الفسيخ"، لذا يكون هناك طلب على السمك البوري، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره خلال الفترة الماضية بشكل كبير، حيث وصل سعره إلى 250 جنيهًا.