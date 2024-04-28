الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المحكمة استعملت الرأفة.. إيقاف حكم حبس فرج عامر فى السب والقذف

فرج عامر
فرج عامر

قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، الأحد، قبول الاستئناف المقدم من المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة سب وقذف أشرف فاروق مختار، عضو مجلس إدارة النادى وتضمن القرار إيقاف الحكم الصادر ضد رئيس نادى سموحة، وتأييد الدعوى المدنية كما استعملت هيئة المحكمة الرافة مع المتهم بسبب كبر سنه، حيث يبلغ عمره 74 سنة.

حبس 3 شهور

كانت محكمة أول درجة برئاسة المستشار مصطفى مرسى، أصدرت حكمًا بمعاقبة المهندس فرج عامر، رئيس نادى سموحة بالحبس 3 شهور بتهمة السب والقذف، وكفالة مالية 50 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مدنى قدره مائة ألف جنيه، بعد اتهامه بسب أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي، وصدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمود حسن ومحمد هشام وزياد حمودة، وسكرتارية مصطفي يسري.

سب عضو مجلس إدارة

وفقا لقرار الإحالة المسطر بناءً على التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد شرباش وكيل النائب العام بإشراف المستشار بطرس عزت المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسيل الأموال بالإسكندرية فإنه جرى إحالة محمد فرج إبراهيم عامر "مخلى سبيل" لأنه في يوم 18/7/2023 في دائرة قسم شرطة سيدي جابر، قام بسب المجنى عليه، أشرف فاروق مختار محمد مختار، بأن بادر بالاتصال به هاتفيا ووجه له خلاله ألفاظا من شأنها خدش شرفه واعتباره، وتضمنت طعنًا في عرضه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن أتى بالفعل المبين بوصف الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

تمت إحالة القضية إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستسار بلال صادق رئيس المحكمة والذى حدد الدائرة الرابعة جنح اقتصادية لنظر القضية، والتى أصدرت قرارها المتقدم.

فرج عامر إيقاف حكم السب والقذف محكمة جنح مستأنف الاقتصادية

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