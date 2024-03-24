اليوم.. نظر استئناف فرج عامر على حكم حبسه بتهمة سب عضو نادى سموحة

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف لعضو مجلس إدارة النادي.

تفاصيل الحكم المستأنف عليه

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد قررت برئاسة المستشار مصطفى مرسى، بمعاقبة المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور، وذلك بتهمة السب والقذف وإلزامه بالتعويض المدني وقدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.