الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

اليوم.. نظر استئناف فرج عامر على حكم حبسه بتهمة سب عضو نادى سموحة

فرج عامر
فرج عامر

تنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية، اليوم استئناف المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، على حكم حبسه 3 شهور بتهمة السب والقذف لعضو مجلس إدارة النادي.

تفاصيل الحكم المستأنف عليه

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد قررت برئاسة المستشار مصطفى مرسى، بمعاقبة المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، بالحبس 3 شهور، وذلك بتهمة السب والقذف وإلزامه بالتعويض المدني وقدره 100 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف أشرف مختار عضو مجلس إدارة نادى سموحة الرياضي.

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