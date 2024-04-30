تداول 18 ألف طن و616 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانيء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 616 شاحنة و180 سيارة وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 387 شاحنة و140 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 14000 طن بضائع، 229 شاحنة و40 سيارة، وتصدير 10 آلاف طن دقيق عبر ميناء بورتوفيق.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، لاستقبال العبارتين الرياض والحرية1، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت العبارة الرياض، كما تم تداول 4050 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا، بريدج وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق، أمس الإثنين، مغادرة السفينة JASMINE علي متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن.

وسجلت موانيء الهيئة وصول وسفر 1400 راكبًا بموانئها.

يذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال مارس الماضي، بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وحققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.