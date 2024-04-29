الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

وزير النقل يبحث إنشاء مصنعين في برج العرب بالإسكندرية

وزير النقل فى مصتع
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا

أعلنت وزارة النقل قيام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل صباح اليوم بزيارة تفقدية لمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان برفقة علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الأول للمترو.

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وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن الوزير أكد على الأهمية البالغة لهذا المشروع لتطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث ينقل حاليًا حوالي ١.٣ مليون راكب يوميًا، ومن المخطط أن ينقل الخط بعد تطويره حوالي ٢ مليون راكب يوميًا. 

وأضاف الوزير أن هذا المشروع يأتي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق بقيادة الوزير كامل عقد اجتماعًا موسعًا مع السيد هنري بوبار، رئيس شركة الستوم، عقب تفقده مصنع الشركة. وناقش الفريق في هذا الاجتماع أهمية قيام شركة الستوم بالبدء في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بها في مدينة برج العرب بالإسكندرية، والذي يتضمن إنشاء مصنعين؛ أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والانفاق، مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة، والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية في مصر توفيرًا للعملة الأجنبية. وأكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، ومن المخطط أن يتم استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة لتصديرها إلى مختلف دول العالم، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا للدولة المصرية. وسيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.

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كما ناقش الوزير استعدادات الشركة للبدء في التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل في أكتوبر المقبل وأهمية بدء البرنامج التدريبي للمصريين في مجال تشغيل وصيانة المونوريل، حيث أنه من المخطط ان تكون نسبة العمالة المصرية ٩٥٪؜ من إجمالي عدد العمالة الخاصة بالمشروع.

وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
وزير النقل فى مصتع اليستوم بفرنسا
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فرنسا 5
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