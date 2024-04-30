"مترو الأنفاق" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حاجتها لعدد من الوظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) وهو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

ويقدم المشروع فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات).

الوظائف الجديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) القاهرة / العاصمة الإدارية

وطلبت الشركة كل من لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة /الكهربائية/الإشارات/ الاتصالات) أو أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

وظائف مترو الانفاق المطلوبة

وظائف مترو الانفاق المطلوبة