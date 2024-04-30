الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"مترو الأنفاق" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

الأنفاق
الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن حاجتها لعدد من الوظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) وهو مشروع جديد يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان.

ويقدم المشروع فرص عمل لتوظيف عدد من الفنيين في مجالات صيانة المعدات والنظم والتحكم (الميكانيكية/ الوحدات المتحركة / الكهربائية / الإشارات / الاتصالات).

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الوظائف الجديدة بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) القاهرة / العاصمة الإدارية

 

وطلبت الشركة كل من لديه معرفة أو خبرة مماثلة في جانب واحد من جوانب (الميكانيكية/الوحدات المتحركة /الكهربائية/الإشارات/ الاتصالات) أو أعمال صيانة وإدارة معدات السكك الحديدية.

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مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف LRT

وظائف مترو الانفاق المطلوبة
وظائف مترو الانفاق المطلوبة
وظائف مترو الانفاق المطلوبة
وظائف مترو الانفاق المطلوبة
وظائف مترو الانفاق المطلوبة
وظائف مترو الانفاق المطلوبة
الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الوظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان وأعمال صيانة معدات السكك الحديدية

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