الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد قطارات الصيف بين القاهرة و مطروح

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

 مواعيد قطارات القاهرة - مطروح 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

حيث اعلنت هيئة السكك الحديدية عن انطلاق عدد من رحلات صيفية متجهه الى مرسى مطروح تبدأ في يونيو  المقبل بين القاهرة و مطروح و فيما يلي بيان بجدول مواعيد التشغيل.

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الـ VIP.. مواعيد القطارات خط القاهرة - أسوان للذهاب والعودة

قطارات القاهرة - مطروح.. تشغيل قطار روسي مكيف

اعتبارًا من يوم 1 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 940-939 ثالثه مكيفه القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحا يصل مرسي مطروح الساعة 1:40 مساءا ويستمر تشغيله يومياً يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 8 عربات ثالثه مكيفه.

واعتباراً من يوم 2 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 942-943 ثالثه مكيفه مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 11:00 مساءا يصل القاهرة الساعة 5:00 صباحا يستمر تشغيله من مرسي مطروح يومياً.

واعتباراً من يوم 1 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 1934-1933 ثالثه مكيفه القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءا يصل مرسي مطروح الساعة 7:00 صباحا ويستمر تشغيله من القاهرة يومياً يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 8عربات ثالثه مكيفه

واعتباراً من يوم 2 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 1936-1935 ثالثه مكيفه مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 3:10 عصرا يصل القاهرة الساعة 11:25 مساءا  ويستمر تشغيله من مرسي مطروح يومياً.

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"ذهاب وعودة".. مواعيد القطارات اليوم على خط "القاهرة - أسيوط"

واعتباراً من يوم 15 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 772-773 النوم ما بين القاهرة - مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 11:05 مساءا يصل مرسي مطروح الساعة 5:35 صباحًا ويستمر تشغيله من القاهرة أيام السبت / الإثنين / الأربعاء من كل أسبوع يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 4 عربات نوم + 5 عربات ثانية مكيفة ذات 62 مقعد.

واعتباراً من يوم 16 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 774-775 النوم ما بين مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 11:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 5:35 صباحًا ويستمر تشغيله أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع.

قطارات القاهرة - مطروح  .. تشغيل قطار إسباني بالكامل 

واعتباراً من يوم 15 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 774-772مكيف أسباني ما بين القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 11:05 مساءا يصل مرسي مطروح الساعة 5:35 صباحًا ويستمر تشغيله أيام ( الأحد ، الثلاثاء ، الخميس ) من كل أسبوع يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 4 عربات أولي مكيفه أسباني + عربة ثانيه بوفيه مكيفه أسباني + 5 عربات ثانية مكيفه أسباني ).

واعتباراً من يوم 17 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 774-775 مكيف أسباني ما بين مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسى مطروح الساعة 11:30 مساءا يصل القاهرة الساعة 5:35 صباحا ويستمر تشغيلة أيام (الأثنين ، الأربعاء ، الجمعه ) من كل أسبوع.

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جدول مواعيد قطارات الـVIP.. خط القاهرة - أسوان للذهاب والعودة

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جدول مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية "التالجو والمكيف والروسي".. ذهاب وعودة

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