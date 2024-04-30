"النقل" تنشر صورا لقطار مترو القاهرة الكبرى من مصنع الستوم بفرنسا

نشرت وزارة النقل الصور الأولى للقطار الأول ضمن صفقة 55 قطارا للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى من داخل مصنع الستوم في فرنسا.

وذلك وفقا لتوقيع شركة الستوم مع وزارة النقل خلال نوفمبر 2021 عقد لتصنيع وتوريد 55 قطار ( 9 عربات لكل قطار ) مع عقد صيانه لمدة 8 سنوات وذلك بقيمة 876 مليون يورو لصالح الخط الاول للمترو , ويتضمن العقد تطوير الخط الاول لمترو انفاق القاهرة الكبرى لزيادة سعة الخط ورفع مستوى الامان والكفاءة لنقل عدد اكبر من الركاب.

وزير النقل قام بزيارة تفقدية لمصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان

يذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل زار مصنع شركة الستوم بمدينة فالنسيان برفقة السفيرعلاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا لتفقد أعمال التصنيع الجارية لمشروع تصنيع وتوريد عدد ٥٥ قطار للخط الاول للمترو

وأكد الوزير على الأهمية البالغة لهذا المشروع في تطوير الخط الأول للمترو وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، حيث ينقل حاليا حوالي ١.٣ مليون راكب يوميا، ومن المخطط أن يصل عدد الركاب اليومي بعد تطوير الخط إلى حوالي ٢ مليون راكب. وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.

بعد زيارة المصنع، عقد الفريق بقيادة المهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع السيد هنري بوبار، رئيس شركة الستوم، حيث ناقشوا أهمية بدء شركة الستوم في إنشاء المجمع الصناعي الخاص بها في مدينة برج العرب بالإسكندرية. ويتضمن ذلك إنشاء مصنعين؛ أحدهما لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق مثل الإشارات والاتصالات والتحكم والسيطرة، والآخر لتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها.

وفقًا لخطة توطين صناعة السكك الحديدية في مصر التي تتبناها وزارة النقل لتوفير العملة الأجنبية، أكدت الشركة التزامها الكامل بتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر. ومن المخطط استخدام المجمع الصناعي في إنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة للتصدير إلى مختلف دول العالم، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا إيجابيًا للدولة المصرية. كما سيوفر هذا المجمع الصناعي أكثر من ١٢٠٠ فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين.