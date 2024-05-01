تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

استقبل المستشار عادل فهيم رئيس مجلس الدولة، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالمقر الرئيسي لمجلس الدولة المصري بالقاهرة، وذلك في إطار تجديد بروتوكول التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بشأن الدعم الفني لمشروعات التحول الرقمي لنظم التقاضي في محاكم مجلس الدولة المختلفة والتقاضي عن بعد.

توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية الإدارية والأكاديمية العربية

وأكدت الأكاديمية، فى بيان لها اليوم، أنه تم توقيع بروتوكول التعاون بين اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية الإدارية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لرغبة اتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية الإدارية في الاستعانة بخبرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لميكنة كل الأنشطة والمهام التي يقوم بها الاتحاد لتسهيل التواصل بين الدول الأعضاء، وإقامة الفعاليات بأنواعها المختلفة من خلال نظام إلكتروني متعدد الوظائف، فضلًا عن معاونة الاتحاد في مجال التحول الرقمي ومشروعات تكنولوجيا المعلومات.

وأضافت أنه جاء ذلك بحضور الوفد المرافق لرئيس الأكاديمية عبدالسلام حمدي مستشار رئيس الأكاديمية للشئون القانونية، واستشاري الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات سارة السعدني استشاري التحول الرقمي بمجلس الدولة المصري واتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإفريقية الإدارية.

وأشارت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلى أنها تقوم بتقديم استشارات تكنولوجيا المعلومات أعمال التحول الرقمي بمجلس الدولة والمتابعة التنفيذية لتطوير البنية المعلوماتية بمجلس الدولة المصري، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية العربية ومجلس الدولة المصري المبرم منذ مارس ٢٠١٨.

وفي سياق متصل قام المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، بتكريم الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك لحرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المساهمة في رفع كفاءة مستوى البنية المعلوماتية لمجلس الدولة، مشيدًا بتعاون رئيس الأكاديمية والجهد المتميز الذي يبذله فريق عمل الأكاديمية برئاسة استشاري الأكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكد رئيس مجلس الدولة أن تلك الطفرة النوعية في مجال التحول الرقمي بمجلس الدولة هي محصلة جهد ونتاج عمل شاق من جانب مجلس الدولة المصري والأكاديمية، وأن مجلس الدولة المصري بما لديه من مميزات وكفاءات قادر دومًا على الارتقاء والتقدم والتجدد والتكيف بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات بالدولة.

من جانبه، قام الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإهداء درع الأكاديمية إلى المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، تأكيدًا على استمرار التعاون والدعم المستمر من قبل الأكاديمية لمجلس الدولة المصري الصرح الكبير وحصن الحقوق والحريات، وقد تقدم بكل عبارات التقدير والتمني لمجلس الدولة المصري باستمرار تحقيق العدالة الناجزة وبمزيد من العطاء للوطن.

رئيس مجلس الدولة اثناء تكريم ورئيس الاكاديمية