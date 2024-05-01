ميناء دمياط يستقبل 12سفينة بضائع متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة.. بينما غادر 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها السفينة (MAVI VATAN ) والتي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 177 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 31200 طن من القمح لصالح القطاع الخاص.. يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طنا

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29840 طن تشمل: 4897 طن يوريا و2440 طن رمل و10789 طن كلينكر صب و500 طن مولاس و4450 طن علف بنجر و4414 طن اسمنت صب و2350 طن بضائع متنوعة.

حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طنا

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41527 طن تشمل: 11280 طن قمح و10719 طن ذرة و4150 طن كسب صويا و610 طن خشب زان و4230 طن خردة و10538 طن حديد.

بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1082 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 926 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3030 حاوية مكافئة.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52841 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 176094 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3776 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة.