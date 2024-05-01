خط ساخن لتلقي شكاوى الطرق والكباري

أعلنت هيئة الطرق والكباري تخصيص خط ساخن وأرقام هواتف وواتساب؛ لتقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك في إطار حرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات المتمثلة في (إلقاء المخلفات على الطريق - سرقة العلامات الأرشادية - فتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - سرقة كوابل واعمدة الانارة - سرقة الأسوار المعدنية الكبارى - أخرى).

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري، أنها تتلقى شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم ١٩٤٨٧ وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس أب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات المخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكباري.

يذكر أن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أعلن أن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية "كبارى المسار" – "كبارى السيارات " لمشروع القطار الكهربائي السريع الذى سيتم تنفيذه على ثلاث خطوط بطول 2000 كم على مستوى أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئه تقوم بربط موانىء الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن القطار الكهربائى مشروع يضيف بعدًا حضاريًا جديدًا لمصر، حيث يفيد حركة البضائع والمناطق اللوجستية، لأنه يعمل على توفير الوقت ويحد من زحام السيارات الثقيله بالموانئ، وهذا القطار سيعمل على نقل البضائع بدلًا من تلك السيارات، ما سيعمل على تنشيط حركة النقل والتجارة، وهو أمر مطلوب للمستثمر ويبحث عنه لنقل البضائع الخاصه به، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتمهيد الطرق الخاصة به لذلك الجميع لا بد أن يعرف أن ملف الطرق استثمارًا في حد ذاته.