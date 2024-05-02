الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 568 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، 274 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 294  شاحنة و55 سيارة . 

txt

تداول 8 ألاف طن و533 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا
ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث إتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة أمل.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي، بريدج  واور. 

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن.

txt

بدء تطبيق قرار منع تداول الأسماك بالمطاعم والأسواق في البحر الأحمر

تصدير 5 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكبًا بموانيها .
 

يذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال مارس الماضي، بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وحققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.

لهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا أرصفة موانئ وزارة النقل وزير النقل

مواد متعلقة

خط ساخن لتلقي شكاوى الطرق والكباري

تجديد بروتوكول التعاون بين مجلس الدولة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

ميناء دمياط يستقبل 12سفينة بضائع متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد قطارات القاهرة- الإسكندرية اليوم

"الخصوص- المعادى".. وزير النقل يوقع مع فرنسا اتفاقًا لتنفيذ الخط السادس للمترو

تداول 8 ألاف طن و533 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

"النقل" تنشر صورًا لقطار مترو القاهرة الكبرى من مصنع الستوم بفرنسا

"مترو الأنفاق" تعلن عن حاجتها لشغل وظائف بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT)

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا