تداول 78 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 78000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 568 شاحنة و165 سيارة، وشملت حركة الواردات 67000 طن بضائع، 274 شاحنة و110 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 294 شاحنة و55 سيارة .

وصول 63 ألف طن قمح روماني لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الخميس، لاستقبال السفينة WADI ALARAB على متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث إتخذت الجهات المختصة اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها بينما تغادر العبارة أمل.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين أمل والحرية2، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن، 350 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي سينا، كوين نفرتيتي، بريدج واور.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة تراست وعلى متنها 5000 طن مواد غذائية متجهة إلى اليمن.

تصدير 5 آلاف طن مواد غذائية عبر ميناء بورتوفيق

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1760 راكبًا بموانيها .



يذكر أن موانئ البحر الأحمر حققت تداول 668 ألف طن بضائع عامة خلال مارس الماضي، بزيادة 16% عن الفترة المثيلة للعام الماضين، وزيادة الصادرات بنسبة 18% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 104% خلال نفس الفترة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بزيادة حركة تداول البضائع بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة وتخفيض زمن الإجراءات الفعلية لعمليات الفحص والتخليص الجمركي، وحققت موانئ البحر الأحمر تداول 668 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال مارس الماضي، حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 449 ألف طن بنسبة زيادة 18% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضي 2023، كما حققت زيادة بنسبة 104% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 219 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 486 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 14% عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 196 ألف طن، وصادر 290 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 59 ألف طن بنسبة زيادة 455% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 11 ألف طن وصادر 59 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 91 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 42% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 12 ألف طن وصادر 79 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 32 ألف طن فوسفات.