الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية

ميناء أكتوبر الجاف
ميناء أكتوبر الجاف

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ بدء تشغيله تجريبيًا في نوفمبر 2022، وسيتم افتتاحه وتشغيله رسميًا في منتصف يونيو 2023.

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وأشارت الهيئة في بيانها اليوم إلى الدور الكبير والمميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، حيث يمثل الميناء طفرة في منظومة النقل واللوجستيات، حيث يساهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات، من خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة. كما يتميز الميناء الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية لتخزين البضائع الواردة، سواء مستودعات عامة أو خاصة، مع وجود خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ للبضائع، ومزج المنتجات الأجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بغرض إعادة التصدير فقط، بالإضافة إلى إصلاح الحاويات وفحص الحاويات المبردة. 

كما يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في المستودعات لصالح المستثمرين، حيث يتم الإفراج عن تلك البضائع حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالبضائع المفرج عنها فقط. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الميناء في تخفيف الضغط على الموانئ البحرية، وتوفير الوقت والمال لصالح أصحاب المصانع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها. 

كما تساهم زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية في تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق، للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل والانبعاثات الضارة بالبيئة، وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.

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تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة

وأشارت الهيئة إلى تميز الميناء الجاف بوجود مستودع جمركي يستوعب البضائع الواردة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة مثل عمليات التعبئة والتفريغ، وصيانة وفحص الحاويات المبردة وبالإضافة إلى ذلك، يتيح الميناء تخزين البضائع المستوردة في مستودعاته لصالح المستثمرين، حيث يتم تسليم هذه البضائع وفقًا لاحتياجات المستوردين وتسديد الرسوم الجمركية المعمول بها. يأتي ذلك في إطار جهود الميناء لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتوفير الوقت والتكاليف لصالح أصحاب المصانع.

يذكر أن ميناء أكتوبر الجاف يعبر عن شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وقد سبق وفاز بجائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أول مشروع في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.

ميناء أكتوبر

ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
ميناء اكتوبر
لهيئة العامة للموانئ البرية والجافة الهيئة ميناء أكتوبر للواردات والصادرات لدور الكبير ميناء أكتوبر الجاف

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