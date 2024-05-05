الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال ال 24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة منها السفينة ( SAN COSMAS ) والتي ترفع علم استونيا ويبلغ طولها 138 م وعرضها 18 م القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 10000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص والسفينة ( WADI ALYARMOUK ) والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح.

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ميناء دمياط يستقبل مسؤول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

 بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33718 طن

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33718 طن تشمل: 6672 طن يوريا و3563 طن رمل و4095 طن علف بنجر و1300 طن صويا و1584 طن اسمنت صب و2975 طن اسمنت معبأ و13529 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 79683 طن تشمل: 46225 طن قمح و3210 طن خردة و7442 طن حديد و11827 طن فول صويا و2050 طن كسب صويا و4562 طن مولاس و4367 طن ابلاكاش.

 حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 29 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1276 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3547 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 48 حاوية 20 قدم متجه الى بنى سويف، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5553 حركة.

المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد من البضائع العامة رصيد صومعة الحبوب بالميناء من القمح 3 قطار المركز الاعلامي

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