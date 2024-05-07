الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد القطارات الصيفية بين القاهرة ومطروح

قطار
قطار

 ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

 مواعيد قطارات القاهرة - مطروح 

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

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قطارات القاهرة - مطروح.. تشغيل قطار روسي مكيف

حيث أعلنت هيئة السكك الحديدية عن انطلاق عدد من الرحلات خلال شهر يونيو وهى القطارات الصيفية بين القاهرة ومطروح وفيما يلي بيان بجدول مواعيد التشغيل.


تشغيل قطار روسي مكيف 

إعتبارًا من يوم 1 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 940-939 ثالثه مكيفه القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحا يصل مرسي مطروح الساعة 1:40 مساءا ويستمر تشغيله يوميًا يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 8 عربات ثالثه مكيفه.


إعتبارًا من يوم 2 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 942-943 ثالثه مكيفه مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 11:00 مساءا يصل القاهرة الساعة 5:00 صباحا يستمر تشغيله من مرسي مطروح يوميًا.

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قطارات القاهرة - مطروح .. تشغيل قطار إسباني بالكامل


إعتبارًا من يوم 1 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 1934-1933 ثالثه مكيفه القاهرة / مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءا يصل مرسي مطروح الساعة 7:00 صباحا ويستمر تشغيله من القاهرة يوميًا يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 8عربات ثالثه مكيفه إعتبارًا من يوم 2 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 1936-1935 ثالثه مكيفه مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 3:10 عصرا يصل القاهرة الساعة 11:25 مساءا  ويستمر تشغيله من مرسي مطروح يوميًا.


إعتبارًا من يوم 15 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 772-773 النوم ما بين القاهرة - مرسي مطروح يقوم من القاهرة الساعة 11:05 مساءا يصل مرسي مطروح الساعة 5:35 صباحًا ويستمر تشغيله من القاهرة أيام السبت / الإثنين / الأربعاء من كل أسبوع يتكون القطار من جرار + عربة قوي + 4 عربات نوم + 5 عربات ثانية مكيفة ذات 62 مقعد.


إعتبارًا من يوم 16 يونيو 2024 يتم تشغيل قطار 774-775 النوم ما بين مرسي مطروح / القاهرة يقوم من مرسي مطروح الساعة 11:30 مساءا  يصل القاهرة الساعة 5:35 صباحًا ويستمر تشغيله أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) من كل أسبوع.

مواعيد قطارات سكك حديد مصر هيئة السكك الحديدية شهر يونيو القطارات الصيفية

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