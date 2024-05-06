الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 37 سفينة.

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وبلغت حركة الصادرات من البضائع العامة 37184 طن وتشمل: 12269 طن يوريا و5100 طن رمل و6462 طن علف بنجر و2567 طن اسمنت و10822 طن بضائع متنوعة.
وبلغت حركة الواردات من البضائع العامة 56308 طن وتشمل: 31331 طن قمح و5750 طن خردة و8369 طن فول صويا و1190 طن كسب صويا و3840 طن مولاس و981 طن خشب زان و4847 طن ابلاكاش.

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هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية

صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 55612 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 232359 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4405 حركة.

الإعلامي لهيئة ميناء دمياط الميناء عدد السفن حركة الصادر من البضائع العامة حركة الوارد البضائع العامة صومعة الحبوب

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