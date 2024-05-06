طرق حجز تذاكر القطارات لمختلف أنحاء الجمهورية والدفع أونلاين

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن طريقة حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة.

طرق حجز تذاكر القطارات

في التقرير التالي، ننشر طرق الحصول على تذاكرقطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة الاماكن المخصصة لبيع التذاكر.

حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تسعى دائما الى التطويربمختلف قطاعاتها تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث يتم إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى من هنا، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد من هنا، والأيفون من هنا.

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض اماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص ) المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

طرق دفع تذاكر القطارات

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS ) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة.

والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.