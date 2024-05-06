الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

طرق حجز تذاكر القطارات لمختلف أنحاء الجمهورية والدفع أونلاين

حجز تذاكر القطارات
حجز تذاكر القطارات

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن طريقة حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

طرق حجز تذاكر القطارات 

في التقرير التالي، ننشر طرق الحصول على تذاكرقطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة الاماكن المخصصة لبيع التذاكر.

txt

جدول مواعيد القطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسيوط.. ذهاب وعوده

حيث أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها تسعى دائما الى التطويربمختلف قطاعاتها تنفيذًا لتوجيهات  الفريق مهندس  كامل الوزير وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب حيث يتم  إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر   وهى: 

1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى من هنا، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد من هنا، والأيفون  من هنا.

3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  اماكن  الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري  لحجز تذاكر السفر بالقطارات  من خلال وكلاء البيع التابعين لشركتى ( فورى – خالص )  المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

txt

الـ VIP.. مواعيد القطارات خط القاهرة - أسوان للذهاب والعودة

طرق دفع تذاكر القطارات 

كما تؤكد الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة. 

والهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

طريقة حجز تذاكر قطارات سكك حديد مصر طرق الحصول على تذاكرقطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات تذاكر القطارات طرق دفع تذاكر القطارات

مواد متعلقة

هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

6 ملايين راكب يوميًا عقب الافتتاح.. انتهاء الأعمال فى 5 محطـات مترو (صور)

تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

تصوير جوى للقطار الروسى خلال التشغيل اليومى على خطوط السكك الحديدية

تالجو ومكيف وروسي.. جدول مواعيد جميع قطارات القاهرة - الإسكندرية اليوم الأحد

الأنفاق تنشر تصويرًا جويًا لمحطة مترو وادى النيل قبل الافتتاح

ميناء دمياط يستقبل مسؤول جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟