الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تداول 67 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر


اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 67000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 571  شاحنة و30 سيارة، وشملت حركة الواردات 1000 طن بضائع، 166 شاحنة و25 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 66000 طن بضائع، 405  شاحنة و5 سيارة. 

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تداول 6 الاف طن بضائع عامة ومتنوعة و411 شاحنة بمواني البحر الأحمر

وتصدير 53 الف طن فوسفات عبر ميناء  سفاجا
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة INCE FORUNTE  على متنها 53 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية2،  كما شهد ميناء نويبع تداول 4100 طن، 365  شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج  واور. كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AUS BRAVE وعلي متنها 4000 طن دقيق متجهة الي اليمن.

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هيئة الموانئ البرية: ميناء أكتوبر الجاف يستقبل الواردات والصادرات عبر خطوط السكك الحديدية


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 910 راكب بموانيها.
 

جدسر بالذكر ان مصدر مسؤول بوزارة النقل أكد أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات بالموانئ المصريةمنها موانئ البحر الأحمر حيث  تم تطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 475 مليون جنيه مشيرا انه تم  إنشاء مخزن نموذجي بميناء سفاجا علي مساحة 5900 م2 بتكلفة 41 مليون جنيه وكذا تم انشاء ساحة للشاحنات الثقيلة بميناء سفاجا بتكلفة 39 مليون جنيه.

واشار المصدر الى الدستور أنه تم إنشاء رصيف جديد بميناء سفاجا بطول 65 متر بتكلفة 74 مليون جنيه  مؤكدا على أنه جاري إنشاء محطة جديدة بميناء سفاجا بأطوال أرصفة 1100 متر ومساحة 810 الف م2 بتكلفة  2،6 مليار جنيه ويتم انشاء ميناء الصيادين الجديد بتكلفة 300 مليون جنيه.

                 

واشار المصدر الى ان وزارة النقل تعمل على تطوير كافة الموانىء المصرية وذلك من خلال عدة محاور المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج ( الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي ) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة مشيرا الى ان هذه لممرات هى ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا  وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – اسوان – ابو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور.

واوضح المصدر الى انه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم  بأعماق تتراوح من (18-22) متر واهمها موانئ برنيس – سفاجا - السخنة - الأدبية -  نويبع على البحر الأحمر وموانئ العريش - بورسعيد - دمياط - ابو قير – الإسكندرية - جرجوب على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠كم مشيرا الى ان ذلك يتم بالاضافة  إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥ مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئةبالاضافة الي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 الف سفينة عملاقة سنويا.

مواني الهيئة ميناء سفاجا هيئة موانئ البحر الأحمر اجمالي عدد السفن أرصفة موانئ

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