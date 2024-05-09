الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اتجاهات مترو الأنفاق من عدلى منصور المركزية مرورًا بالكيت كات

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

مع إعلان وزارة النقل عن تشغيل المرحلة 3C والأخيرة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى يغلق الستار على تنفيذ الخط العملاق والذى بدأ تنفيذه عام 2007 واستمر لـ17 عامًا، حيث يمتد الخط من أقصى شرق القاهرة الكبرى حتى أقصى غربها بطول 41.2 كم وبعدد 34 محطة.

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يبدأ من عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات ثم يتفرع شمالاً حتى محور روض الفرج 

ويعتبر أول خط مترو عرضي بالقاهرة الكبرى، حيث يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورًا بالكيت كات، ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.

تم تنفيذ الخط على 4 مراحل ويعتبر حلقة الوصل بين جميع مكونات شبكة النقل السككى بالجر الكهربائي (شبكة مترو الأنفاق– خطى المونوريل– القطار الكهربائي الخفيف) حيث يتبادل خدمة نقل الركاب مع:
-  الخط الأول في محطة ناصر.
- الخط الثاني في محطتى العتبة وجامعة القاهرة.
- القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية.
- ومونوريل شرق النيل في محطة الاستاد.
- مونوريل غرب النيل في محطة وادى النيل.
- الخط السادس الجارى دراسته في محطة العباسية.

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وفى سياق متصل سيتم تشغيل محطات المرحلة 3C للخط الثالث للمترو (التوفيقية- وادى النيل- جامعة الدول- بولاق الدكرور- جامعة القاهرة ) يوم الأربعاء 15 مايو 2024، حيث سيكون افتتاح المحطات تشغيل تجريبى للركاب ويستطيع الركاب استقلال القطارات من والى المحطات المذكورة بدءًا من صباح يوم الأربعاء 15 مايو.

معلومات مهمة للركاب

بالنسبة للركاب المتجهين لاتجاه جامعة القاهرة بالخط الثالث  من اتجاه عدلى منصور فى مقدورهم استقلال القطارات المتجهة مباشرة لجامعة القاهرة (حسب شاشة مقدمة القطار وشاشات المحطات).

بالنسبة للركاب المتجهين لاتجاه محور روض الفرج من اتجاه عدلى منصور يمكنهم استقلال القطارات المتجهة مباشرة لمحطة محور روض الفرج (حسب شاشة مقدمة القطار وشاشات المحطات).

فى حالة الركاب الراغبين فى الوصول لمحطة (جامعة القاهرة) من اتجاه محور روض الفرج ومحطات (الطريق الدائرى- القومية- إمبابة- البوهى- السودان) أو العكس، يتوجب عليهم استقلال اتجاه القطارات المتوجهة لعدلى منصور ثم النزول فى محطة الكيت كات والتوجه للرصيف الآخر، حيث يمكنهم استقلال قطارات اتجاه الجامعة والعكس.

إعلان وزارة النقل اول خط مترو عرضي بالقاهرة سيتم تشغيل محطات المرحلة 3C للخط الثالث للمترو مترو الأنفاق إدارة وتشغيل مترو الأنفاق

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