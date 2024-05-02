الخميس 02 مايو 2024
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تعليم الوادى الجديد: تأهل 4 طالبات لتصفيات الجمهورية فى مسابقة الاقتصاد المنزلى

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مشاركة 4 طالبات بتصفيات الجمهورية لمسابقات الاقتصاد المنزلي، الفصل الدراسي الثاني، والتي جرى تنفيذها وفق خطة وزارة التربية والتعليم.

وأعلن وكيل الوزارة أسماء الفائزات بالمركز الأول على مستوى المديرية، والتي نُفِّذت تحت إشراف توجيه عام الاقتصاد المنزلي.

أسماء الفائزين

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

1- الطالبة ريناد عبدالسلام سيد- مدرسة "أولاد عبدالله" ببلاط.

2- الطالبة مريم وصفي أحمد أبوالسعود- مدرسة "باريس للتعليم الأساسي" إدارة باريس التعليمية.

3- الطالبة أمنية محمد أحمد حسن- مدرسة "غرب الموهوب الثانوية" بالداخلة.

4- الطالبة زينب محمد يوسف- مدرسة "المعصرة الثانوية" بالداخلة.

وكيل التعليم الوادي الجديد تصفيات الجمهورية مسابقات الاقتصاد المنزلى الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم

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