الأربعاء 01 مايو 2024
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محافظات

تشغيل عيادات خارجية من كبار أساتذة الطب بأسعار رمزية بالوادي الجديد (صور)

اجتماع محافظ الوادي
اجتماع محافظ الوادي الجديد

ترأس اللواء د.محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ورؤساء المراكز والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وقدّم المحافظ التهنئة لأقباط مصر ومسلميها عن فترة الأعياد الوطنية التي تتزامن راجيًا أن يديم الله على مصر أمنها واستقرارها كما أكّد انتظام عمليات توريد القمح بمراكز المحافظة المختلفة، ومتابعة تيسير كافة الإجراءات حتى انتهاء الموسم، وأسفر اجتماع محافظ الوادي الجديد عن عدد من القرارات الهامة كالآتي:

قرارات محافظ الوادي الجديد خلال الاجتماع 

_الاستعداد والجاهزية لفترة الامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب، وتكثيف خطوط سير المواصلات العامة باتجاه المدارس تيسيرًا على الطلاب.

_استمرار مبادرة (أشبال مصر الرقمية) لتبني النابغين في مجال البرمجيات بالتعليم العام والأزهري، وتتكفل المحافظة بتقديم كافة أوجه الدعم لرعايتهم كنواة لإعداد أجيال نافعة لوطنها؛ تماشيًا مع توجهات الدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

_تكليف قطاع الصحة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتفعيل مكاتب علاقات عامة داخل المستشفيات لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين وسرعة فحصها وحلها.

_التنسيق لعقد بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة التكافل الاجتماعي لتشغيل عيادات خارجية في التخصصات المختلفة من كبار أساتذة الطب بأسعار رمزية.

_استمرار مبادرات تخفيض اللحوم والأسماك والسلع الغذائية، وتوفير شنط سلع تموينية مدعمة بالقرى تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

_التنسيق بين مديرية الطرق ومركز الخارجة لترميم الطرق الناتجة عن أعمال الغاز بالأحياء المختلفة.

_التنسيق مع هيئة البريد واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة مكاتب بريد بالقرى والمناطق غير المخدومة.

_حثّ المواطنين على إخراج زكاة الزروع تزامنًا مع موسم حصاد القمح؛ كمبادرة يخصص عائدها في منافع عامة لصالح أهل القرية أو المركز.

اجتماع محافظ الوادي الجديد

اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
اجتماع محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد إجتماع المجلس التنفيذي التهنئة لأقباط مصر الأعياد الوطنية انتظام عمليات توريد القمح عقد بروتوكول تعاون بين الجامعة ومؤسسة التكافل

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