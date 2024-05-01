محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية الذكرى 42 لتحرير سيناء

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الاحتفالية التي أقامتها مديرية التربية والتعليم بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، بحضور العميد هيثم عبده المستشار العسكري للمحافظة، والسيد جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والمهندس سيد عبدالعزيز وكيل التربية والتعليم.

وقدم محافظ الوادي الجديد التحية لأرواح الشهداء التى فاضت فداءً للوطن وعزته، وضحوا بحياتهم في سبيل أن تظل رايته خفاقة جيلًا بعد جيل، مقدمًا التقدير والاعتزاز لرئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لما تبذله الدولة من جهود ومشروعات قومية؛ لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، وحفظ مقدرات الدولة.

كما قرر منح مكافأة مالية للطلاب المشاركين بالاحتفالية، مشيدًا بما قدموه من لوحات فنية تبعث قيم الوطنية والانتماء والولاء للوطن.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من الفقرات الفنية الغنائية والشعرية، والأوبريتات الوطنية التي قدمها طلاب إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم.

مصر تحتفل بذكري تحرير سيناء

تحتفل مصر في 25 أبريل بذكري عيد تحرير سيناء حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج دولة الاحتلال تمامًا ورفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلي، وكان هذا هو المشهد الأخير في سلسلة طويلة من الصراع المصري الإسرائيلي، انتهى باستعادة الأراضي المصرية كاملة بعد انتصار كاسح للسياسة والعسكرية المصرية فى 25 أبريل 1982.

كانت الخطوات الأولى على طريق التحرير بعد أيام معدودة من هزيمة 1967 قبل أن تندلع الشرارة- حرب أكتوبر- بأكثر من ست سنوات، حيث شهدت جبهة القتال معارك شرسة، كانت نتائجها بمثابة صدمة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث بدأت المواجهة على جبهة القتال ابتداءً من سبتمبر 1968 وحتى السادس من أكتوبر 1973م، حيث انطلقت القوات المصرية معلنة بدء حرب العبور التي خاضتها مصر في مواجهة إسرائيل واقتحمت قناة السويس وخط بارليف، وكان من أهم نتائجها استرداد السيادة الكاملة على قناة السويس، واسترداد جزء من الأراضي في شبه جزيرة سيناء، وعودة الملاحة في قناة السويس في يونيو 1975، وفق ما ذكره موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

