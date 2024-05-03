الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

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بروتوكول تعاون لتطوير وحدة الطب الرياضى بالوادى الجديد

برتوكول تعاون
برتوكول تعاون

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد للاستفاده من وحدة الطب الرياضي بالمحافظة، والتي تتكون من مبني عبارة عن دورين يحتوي على عدد من العيادات والأقسام التي تستخدم لتوفير الرعاية الصحية والطبية لأعضاء المنظومة الرياضية والخدمة المجتمعية بالوادي الجديد.

تطوير وحدة الطب الرياضى بالوادى الجديد

وتمتلك جامعة الوادي الجديد كافة المقومات البشرية التي تحتاجها وحدة الطب الرياضي للتشغيل في ضوء التوصيات الخاصة بالاستغلال الأمثل للمنشآت التابعة لوزاره الشباب والرياضة في إطار التعاون فيما بينهما.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارتي الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية في الطب الرياضي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي متمثلة  في جامعة الوادى الجديد والذي له عظيم الأثر في الارتقاء بالخدمة الطبية والصحية لأعضاء المنظومة والخدمة المجتمعية بالوادي الجديد.

وعقب توقيع البروتوكول، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي، عن سعادتهما بالتعاون المثمر بين الجامعة والوزارة لتقديم خدمة طبية ومتجتمعية لأبناء الوادي الجديد.

قافلة  طبية لخدمة أهالي قرية المنيرة

وأطلق قطاع خدمة المجتع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد بالتنسيق مع كلية الطب البشري قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية المنيرة، بإشراف الدكتور محمد خلف توفيق وكيل كلية الطب لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور عصام مهران رئيس وحدة الجودة بالكلية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاوينيهم، وعدد من طلاب كلية الطب، وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على أكثر من١٢٠ شخصًا في تخصصات الباطنة والجراحة والأطفال والرمد والجلدية والصدر.

جاء ذلك برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رئيس جامعة الوادي الجديد توقيع بروتوكول تعاون وزارة الشباب والرياضة وحدة الطب الرياضي الوادي الجديد توفير الرعاية الصحية

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