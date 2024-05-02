طرح أراضي المتخللات الصغيرة بالمزاد العلني في الوادي الجديد

ترأس د. محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور المحاسب سيد محمود، سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة، سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز وأعضاء المجلس.

تم عرض الموقف المالي للصندوق اعتبارًا من بداية العام المالي وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وإتخاذ عدد من القرارات الخاصة بتحصيل مستحقات الصندوق، وتنظيم آليات التعامل على الأراضي والتي جاء أهمها:

_التصالح الفوري مع كل من يلتزم بجدولة مديونيته المستحقة للصندوق.

_حصر المديونيات على الأراضي التي تم سحبها وتحويلها لمصلحة الضرائب العقارية لإتخاذ إجراءات التحصيل.

_تحديد مدة استبدال الأراض خلال ٦ أشهر من تاريخ الاستلام على أن يكون الاستبدال لكامل الأرض وليس جزء منها.

_الموافقة على تمليك الأراضي المخصصة لنقابة الزراعيين على مساحة ٢٠ فدان، بشرط أن يكون التعامل المباشر مع المهندس الزراعي.

_تشكيل لجنة حصر ميداني وتسعير للمساحات الصغيرة من المتخللات بالأراضي الزراعية وطرحها بالمزاد لأصحاب الأراضي المجاورة بشرط توافر مصدر ري، وطرح المساحات الأكبر من ٢٠ فدان بالمزاد العلني.

_حصر المستفيدين الفعليين بمشروعات الشباب بمنطقة طريق المطار بالداخلة، وتغيير العقود المحررة لإسم المستفيد الفعلي بأسعار اليوم.

_إبلاغ الشركه الوطنية للتعدين عن مخالفات التحجير والمديونيات المستحقه للدولة؛ لإحالتها للنيابة العسكرية وجهات الإختصاص.

محافظ الوادي الجديد يترأس المجلس التنقيذي

كما ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

حيثُ قدّم المحافظ التهنئة لأقباط مصر ومسلميها عن فترة الأعياد الوطنية التي تتزامن راجيًا أن يديم الله على مصر أمنها واستقرارها.

كما أكّد انتظام عمليات توريد القمح بمراكز المحافظة المختلفة، ومتابعة تيسير الإجراءات حتى انتهاء الموسم.