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محافظات

محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات والمرافق الحيوية والخدمية المختلفة على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وذلك خلال الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

وتستعد محافظة الوادي الجديد لاستقبال عيد القيامة المجيد واحتفالات  شم النسيم بإزالة جميع الإشغالات حول الكنائس والحدائق العامة والمتنزهات، ورفع درجة الاستعداد القصوى، بجانب التمشيط المستمر وتشديد إجراءات التأمين لضمان مرور احتفالات المواطنين دون طوارئ أو عوائق، بالإضافة إلى فتح المواقع السياحية والحدائق والمتنزهات العامة أمام المواطنين في يوم شم النسيم مجانًا للتنزه والاحتفالات لكل المواطنين.

وأكد اللواء محمد الزملوط أن غرفة العمليات والطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات لتلقي الشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري خلال احتفالات الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم.

وأعلن عن تكثيف الوجود الأمني بمحيط الكنائس بمراكز المحافظة، وتكثيف الحملات الأمنية على الطرق وانتشار قوات التدخل السريع بالشوارع والميادين العامة والمؤدية إلى الكنائس والمتنزهات العامة لتأمين المحتفلين.

وأصدر محافظ الوادي الجديد تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ، وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

وشدد الزملوط على تكثيف الرقابة على الأسواق وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومراقبة ضبط الأسعار، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.​

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