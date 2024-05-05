شاب يتطوع بتسميد أشجار الفاكهة الموجودة فى شوارع الوادى الجديد على نفقته الخاصة

تطوع أحد شباب محافظة الوادي الجديد، لتسميد أشجار الفاكهة الموجودة بالطرق العامة والمزروعة حديثًا ضمن مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وهي إحدى المبادرات الرئاسية التى تم إطلاقها من وزارة البيئة بهدف توفير بيئة صحية للمواطنين.

وقال محمد راغب أحد الشباب المتطوعين بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم تسميد جميع الأشجار المزروعة حديثًا بالطرق العامة والفرعية بمركز الداخلة مجانًا، بعد توفير كمية كبيرة من الأسمدة العضوية المجانية من المصنع الخاص بي والقائم بقرية الراشدة في مدينة الداخلة والمخصص بصناعة الأسمدة العضوية وتصنيع الأعلاف بعد تحويل المخلفات الزراعية ومخلفات النخيل إلى سماد عضوي للاستفادة بهذا القدر الهائل من هذه المخلفات الموجودة بمزارع الوادي الجديد.

وأضاف راغب، أن الأسمدة العضوية الطبيعية تعمل على تحسين جودة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل المختلفة، كما تقلل من الاستخدام المتزايد للأسمدة الكيميائية، وبالتالي يقلل من تلوث البيئة والأراضي الزراعية، وتقليل الانبعاثات الخاصة بغازات الاحتباس الحراري والتي تتولد عن طريق استخدام الأسمدة الكيماوية الضارة بالبيئة.

وأكد راغب، أن الدولة متمثلة في محافظة الوادي الجديد استطاعت توفير مكان آمن لإقامة مصنع تدوير المخلفات الزراعية أحد مشروعات التخلص الآمن من المخلفات الزراعية، ولتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة والفريدة من نوعها بالمحافظة للشباب الجاد في العمل، مؤكدًا أنه جاء الوقت لرد جزء صغير من حق الدولة بعد توفير مصنع يليق بشباب الوادي الجديد لتدوير وإنتاج وصناعة الأسمدة العضوية الطبيعية بالمحافظة وتوفيرها أمام المزارعين والفلاحين لتقليل الأسمدة الكيماوية الضارة.

وأضاف راغب أنه مستمر في تسميد كافة الأشجار والنباتات التي تزرع في كافة الشوارع والطرقات حتى تنمو وتثمر ويعم الخير على بلدي الحبيبة الوادي الجديد سلة غلال مصر والعالم.

وأشار إلى أنه بدأ في صناعة الكومبوست والبيتموس الذي يصنع لأول مرة في مصر، والذي كان يتم استيراده من دولة الهند والذي يُصنع من قشرة ثمار جوز الهند، حيث استطاع أن يصنع خام البيتموس من مخلفات النخيل في محافظة الوادي الجديد، وبعد عدة أبحاث ودراسات أكد العلماء أن خام البيتموس هو الأفضل حتى الآن بعد صناعته من مخلفات الجريد والمخلفات الزراعية، وإضافة بعض المواد العضوية، حيث تفوق على خام البيتموس المستورد من الخارج بعد تجربته في زراعة الشتلات والنباتات بطيئة النمو.