السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد فى كنيسة السيدة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط

زار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة؛ وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا أرسانيوس، أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي الكنيسة، وأهالي المحافظة من الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، يرافقه اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، والمحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري، والسيد إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد الزملوط عمق مشاعر التكاتف والترابط والمودة التي تجمع أبناء الشعب المصري، والتي تعد الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات على كل الأصعدة، داعيًا الله أن ينعم على مصر- قيادةً وشعبًا- بدوام الأمن والازدهار والترابط.

من جهته، أعرب الأنبا أرسانيوس عن تقديره لمشاعر الود والمحبة التي تتلقاها الكنيسة من كل أبناء الشعب المصري، والتي تزيد من بهجة استقبال العيد، مؤكدًا أن الكنيسة تصلي من أجل أن يحفظ الله الوطن من الأزمات والمحن، وأن يعين قيادته الحكيمة على تحقيق حاضر أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد القيامة المجيد غدًا الأحد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدًا الأحد الموافق 5 مايو بعيد القيامة المجيد، حيث يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء السبت الموافق 4 مايو، ويستقبل المهنئين بالعيد صباح يوم الأحد 5 مايو.

ومن المقرر أن يشارك فى الاحتفال عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة، ومندوبون عن رئيس الجمهورية والأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويشارك البابا فى صلاة قداس العيد عدد من الأساقفة والكهنة، وخورس الكلية الإكليريكية بقيادة الأرشيدياكون إبراهيم عياد، بالإضافة إلى عدد من الشعب القبطى المتوافد من مختلف الإيبارشيات.

ويعتبر «عيد القيامة» أحد أهم الأعياد المسيحية، ويرمز إلى قيام يسوع من قبره، حسب رواية العهد الجديد، وهو أساس الاحتفال بالمسيحية، حيث ينقطع الأقباط خلال فترة الصوم الكبير عن تناول الدواجن واللحوم والأسماك، وتصوم الكنيسة هذا الصوم تمثلًا بالسيد المسيح الذي صامه لمدة 40 يومًا وليلة.

محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد يقدم التهنئة للأقباط
محافظ الوادي الجديد بزيارة كنيسة السيدة العذراء لتقديم التهنئة أسقف الوادي الجديد والواحات الاقباط التكاتف والترابط والمودة تجمع أبناء الشعب المصري الركيزة الأساسية للتنمية والاستقرار مشاعر الود والمحبة

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