"شباب ورياضة الوادى الجديد" تطلق دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعى بقطاع الخارجة

نفذت مديرية الشباب والرياضة الممثلة في إدارة التنمية الشبابية لأنديه التطوع بمحافظة الوادي الجديد دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وتوجيهات ومتابعة السيد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

الذكاء الاصطناعى يسهم بزيادة فرص الابتكار والنمو فى مختلف المجالات

وأكد بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الذكاء الاصطناعي يعد من أهم التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل ملحوظ في التطور التقني السريع وزيادة فرص الابتكار والنمو في مختلف المجالات، ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورا مهما في رفع الجودة وزيادة الإمكانات وكفاءة الأعمال وتحسين الإنتاجية، ومع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي وكثرة الحديث عن قدراتها، إلا أنها ما زالت محفوفة بالغموض أو المبالغة التي قد ترفع مستوى التوقعات وتكون صورة غير واقعية، وهذا يجعل فهم الذكاء الاصطناعي وتقنياته وحقيقة إمكاناته غير واضحة المعالم لدى كثير من متخذي القرار أو التنفيذيين في القطاعات الحكومية والخاصة.

أهم محاور الدورة

من جانبها، تحدثت هدير محمود سيد، مدربة قطاع الشباب والرياضة، عن محاور الدورة من داخل قاعه المركز، حيث تناولت المدربة الفعاليات بعدة محاور أهمها تعريف ومميزات، وعيوب الذكاء الاصطناعي الذي يعد إحدى التقنيات الحديثة التي تحاكي القدرات الذهنية والذكاء البشري.

وتضمنت الدورة مفهوم الذكاء الاصطناعي وهو مجال يهدف إلى تطوير الأنظمة والبرمجيات التي تتمتع بالقدرة على التعلم والتكيف والتفكير والتفاعل مع البيئة المحيطة بها بطرق تشبه القدرات البشرية، ويتضمن الذكاء الاصطناعي العديد من الفروع والتخصصات، مثل التعلم الآلي، والتعلم العميق، والتعرف على الصور، والتعرف على الكلام، والروبوتات وغيرها الكثير.

معرفة سلبيات الذكاء الاصطناعى وتأثيرها على المجتمع والفرد

وشملت الفعاليات معرفة سلبيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع والفرد ومختلف المجالات كالطب، والتعليم، والإعلام ، والتسويق، وأن فهم ومناقشة سلبيات الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بشكل آمن وفعال.

وأضافت هديرا أن مشاكل الذكاء الاصطناعي على المجتمع يترتب عليها كالآتى: ارتفاع تكلفه الإنتاج- خطر البطالة، زيادة كسل الإنسان، الافتقار إلى الإبداع، انعدام الخصوصية، فقدان الوظائف، المخاوف الأخلاقية، الافتقار إلى التعاطف.

وأوضحت أن من مميزات الذكاء الاصطناعي، الحد من الأخطاء البشرية، تقليل المخاطر، التوفر للعمل، أداء الوظائف المتكررة، اختراعات جديدة، تطبيقات يومية.

دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة

دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة

دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة

دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة

دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي بقطاع الخارجة