الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رقص وغناء واحتفالات.. أهالي الوادي الجديد يحتفلون بشم النسيم (صور)

رقص وغناء بحدائق
رقص وغناء بحدائق الوادي الجديد

احتفل أهالي الوادي الجديد منذ ساعات الصباح الباكر بعيد شم النسيم واعياد الربيع، حيث توافد المواطنون على الحدائق العامة والخاصة والساحات الخضراء والمناطق الاثرية والتراثية المنتشرة في ربوع المحافظة للخروج والتنزه والاحتفال بعيد المصريين

وفتحت جميع الحدائق والمتنزهات والساحات ومراكز الشباب أبوابها، لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع واعياد شم النسيم بالمجان.

وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، لتلقي بلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتحرك الفوري حال وقوع حوادث أو طوارئ

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، لضمان السيطرة السريعة في حالة وقوع حوادث أو تعرض مواطنين لحالات تسمم أو إعياء مفاجئ، موضحًا أنه جرى توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة، لضمان السيطرة وتأمين المواطنين.

وأصدر “الزملوط” تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة العمل مع العاملين بالهيئة، بجانب تلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

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احتفل اهالي الوادي الجديد بعيد شم النسيم واعياد الربيع الحدائق العامة والخاصة الاحتفال بعيد المصريين الحدائق العامة والمنتزهات رقص وغناء فرحا وابتهاجا بأعياد الربيع

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