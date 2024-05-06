الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حدائق ومنتزهات الوادي الجديد تستقبل آلاف المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات والساحات ومراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، الآلاف من المواطنين، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، بعد أن قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فتح جميع الحدائق والمنتزهات بالمجان أمام المواطنين للاحتفال بعيد الربيع.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية لتلقي بلاغات المواطنين

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، لتلقي بلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتحرك الفوري حال وقوع حوادث أو طوارئ.

جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف


وأضاف المحافظ أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، لضمان السيطرة السريعة في حالة وقوع حوادث أو تعرض مواطنين لحالات تسمم أو إعياء مفاجئ، موضحا أنه جرى توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة، لضمان السيطرة وتأمين المواطنين.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة العمل مع العاملين بالهيئة، بجانب تلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

وأشار إلى أن مديرية الأمن وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين كل المناطق العامة والحدائق التي تشهد توافدًا من جانب المواطنين في شم النسيم، وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة.

احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
احتفالات شم النسيم
الحدائق العامة والمتنزهات محافظة الوادي الجديد الآلاف من المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع شم النسيم بالمجان غرفة عمليات رئيسية المستشفيات العلاجية رفع حالة الطوارئ سيارات إسعاف

مواد متعلقة

"ماتوا وهم بيدوروا على الكنز".. مصرع 3 داخل مغارة جبلية بالفرافرة

فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين للاحتفال بشم النسيم فى الوادى الجديد

فوز مدرسة أولاد عبدالله بـ ثانى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة بالوادى الجديد

شاب يتطوع بتسميد أشجار الفاكهة الموجودة فى شوارع الوادى الجديد على نفقته الخاصة

"شباب ورياضة الوادى الجديد" تطلق دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعى بقطاع الخارجة

4 مصابين فى حادث تصادم بمركز الداخلة بالوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة وشم النسيم

محافظ الوادى الجديد فى كنيسة السيدة العذراء لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

الأكثر قراءة

الأرصاد تزف بشرى سارة حول طقس شم النسيم

بدائل حديقة الحيوان.. أماكن خروج في شم النسيم 2024 للأسرة بأسعار اقتصادية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل المنجاونة البورسعيدي في عيد بشم النسيم

تحرير 476 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة"

بعد عملية كرم أبوسالم.. هل بدأ الاحتلال الإسرائيلى اجتياح رفح؟

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الباز

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضا | عاجل

محمود خليل

سادة القريتين.. والرباط الخفى

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

قمة «بانجول» الإسلامية

حسين دعسة

الرقص مع الثلج.. فى زمن حماس المختلف!

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

صور

مسار العائلة المقدسة: أهلاً بكم في "عذراء المعادي"

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا تحذر إسرائيل من الإقدام على شن هجوم فى رفح

وزير الدفاع الإسرائيلى لنظيره الأمريكى: لا بديل أمامنا سوى الهجوم على رفح

من يقف خلف احتجاجات الطلاب فى الجامعات الأمريكية ضد إسرائيل؟