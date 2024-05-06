حدائق ومنتزهات الوادي الجديد تستقبل آلاف المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم

استقبلت الحدائق العامة والمتنزهات والساحات ومراكز الشباب في محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم، الآلاف من المواطنين، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، بعد أن قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، فتح جميع الحدائق والمنتزهات بالمجان أمام المواطنين للاحتفال بعيد الربيع.

تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية لتلقي بلاغات المواطنين

وقال محافظ الوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة، لتلقي بلاغات المواطنين والمتابعة المستمرة على مدار الساعة، والتحرك الفوري حال وقوع حوادث أو طوارئ.

جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف



وأضاف المحافظ أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف، لضمان السيطرة السريعة في حالة وقوع حوادث أو تعرض مواطنين لحالات تسمم أو إعياء مفاجئ، موضحا أنه جرى توفير خدمات أمنية وسيارات إسعاف وسيارات إطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة، لضمان السيطرة وتأمين المواطنين.

وأصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تعليماته بإلغاء الإجازات للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة الإسعاف خلال الاحتفالات، ومضاعفة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الطوارئ وتكثيف تواجدهم على مدار اليوم بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بمدن وقرى المحافظة، لاستقبال أي حالات مرضية والتعامل معها فورًا، فضلًا عن التأكد من جاهزية جميع سيارات الإسعاف وصلاحية المعدات والأجهزة الطبية بها وتوافر الأدوية والأمصال اللازمة، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة العمل مع العاملين بالهيئة، بجانب تلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين لمواجهة أي حالات مرضية خلال الاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم.

وأشار إلى أن مديرية الأمن وضعت خطة أمنية مشددة لتأمين كل المناطق العامة والحدائق التي تشهد توافدًا من جانب المواطنين في شم النسيم، وذلك على مستوى مدن المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية وتشكيلات الانتشار السريع بالميادين والشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المحافظة.

احتفالات شم النسيم

احتفالات شم النسيم