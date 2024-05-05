الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"ماتوا وهم بيدوروا على الكنز".. مصرع 3 داخل مغارة جبلية بالفرافرة

صورة أرششيفية لمغارة
صورة أرششيفية لمغارة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، داخل حفرة في منطقه جبلية في صحراء مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، إثر سقوطهم في نفق تم حفرة بحثا على الآثار.

وتبين مصرع كل من محمد.ر.ع، 38 عامًا، من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ،أشرف.م.ع.ب، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، بسبب سقوطهم في نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور الفرافرة – ديروط، خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

وجرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفي الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

لقي 3 اشخاص مصرعهم مغارة جبلية منطقة صحراوية الفرافرة محافظة الوادي الجديد الإسعاف المتوفيين مشرحة مستشفي شرطة النجدة بحثا على الاثار

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