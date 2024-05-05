"ماتوا وهم بيدوروا على الكنز".. مصرع 3 داخل مغارة جبلية بالفرافرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم الأحد، داخل حفرة في منطقه جبلية في صحراء مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول 3 جثث لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، إثر سقوطهم في نفق تم حفرة بحثا على الآثار.

وتبين مصرع كل من محمد.ر.ع، 38 عامًا، من محافظة سوهاج، سامي.م.ع.م، 38 عامًا ومقيم مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ،أشرف.م.ع.ب، 36 عامًا ومقيم محافظة سوهاج، بسبب سقوطهم في نفق وحفرة وانهيار جبلي عليهم داخل مغارة بمنطقة صحراوية على بعد 10 كم من محور الفرافرة – ديروط، خلال بحثهم وتنقيبهم عن الآثار.

وجرى نقل جثث المتوفيين لمشرحة مستشفي الفرافرة المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.