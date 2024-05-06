مصرع 2 وإصابة 3 فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، ونقل المتوفيين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سيارة بمنطقة البرامودي بمركز الخارجة، أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 3.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، ونقل المتوفيين لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتبين وفاة رجب إبراهيم بركة، ومحمود أحمد هلال، مقيمين بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.. تم تحرير محضر بالواقعة، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.