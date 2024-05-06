إطلاق برنامج المراجعات النهائية لطلاب الإعدادية والثانوية بالوادي الجديد (بث مباشر)

تواصل مديرية التربية والتعليم فى الوادى الجديد تنفيذ برنامج المراجعات النهائية الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وأعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد عن إطلاق بث مباشر للمراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، لدعم الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة الدروس الخصوصية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدار تى التعليم الإعدادى والتطوير التكنولوجى ومجموعة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات المختصين بالمواد الدراسية المختلفة لتنفيذ المراجعات وتدريب الطلاب على نظام الأسئلة، فضلا عن تقديم كل سبل الدعم للطلاب وتهيئتهم لخوض الامتحان دون أي قلق أو توتر.



الشهادة الاعدادية

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRlODYyNGMtMWVmYy00OGU2LWIzMTEtNjI1ZjY3YzZkYWU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a983aa24-a042-47ba-baaa-7bb01cbbd44d%22%2c%22Oid%22%3a%227b0ff8b9-029e-45c8-86ef-305b10684abf%22%7d

الشهادة الثانوية

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY0MTIwMTUtNTgxZi00ZDZiLWE5NDctMjkwYWMyZWZkMjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a983aa24-a042-47ba-baaa-7bb01cbbd44d%22%2c%22Oid%22%3a%22b548ad12-cb17-4a90-8b9a-5774897ff2af%22%7d



تعليم الوادى الجديد تنظم مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل من الرابع حتى الثانى الثانوى





أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد على تنظيم مراجعات وتدريبات ليلة الامتحان لطلاب صفوف النقل .

وصرح وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه من منطلق الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى عبر المنصة التعليمية تعلم معنا بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية ومجموعة من الموجهين والمعلمين الأكفاء ذوى الخبرات والمختصين بالمواد الدراسية المختلفة

يهدف البرنامج إلى تدريب الطلاب ليلة الامتحان على حل مجموعة من نماذج الامتحان وعلى نظام الأسئلة والاجابات النموذجية وتلقى الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فورى



وأشار وكيل التعليم أنه سيتم يوميا نشر جدول المراجعات للمواد الدراسية المختلفة عبر الصفحة الرسمية للمديرية ولدعم جميع طلاب المحافظة وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة

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