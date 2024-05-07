قبل فتح باب التقديم بأسبوع.. تعرف على المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مسابقة التعليم

يبدأ فتح باب التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعام 2024 فى نسختها الثالثة فى غضون أسبوع، فى وظائف معلم مساعد مادة للصفوف الابتدائية الثلاثة الأخيرة (الرابع، الخامس، السادس)، لـ6 مواد هى: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، الحاسب الآلى، بجميع المحافظات.

وظائف مسابقة التربية والتعليم

يتاح التقديم لوظائف مسابقة التربية والتعليم للحاصلين على مؤهل عال تربوى، بتقدير عام مقبول فأعلى لمن لم يتجاوز سنه 40 عامًا فى تاريخ نشر الإعلان، وتشمل الكليات الآتية والتى لا تتطلب دبلوم تربوى:

مسابقة التربية والتعليم

كليات التربية (أساسى/ عام/ خاصة/ أزهر"، كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق، كلية علوم ذوى الإحتياجات الخاصة جامعة بنى سويف، كلية العلوم الأزهرية بجنوب سيناء، كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر (شعبة التربية)، التربية النوعية (شعبة تكنولوجيا التعليم تخصص حاسب آلى/ شعبة إعداد معلم الحاسب الآلى"، أما الكليات التى تتطلب الحصول على دبلوم تربوى فهى: كلية الآداب، كلية دار علوم، كلية الألسن، كلية اللغات والترجمة، كلية اللغة العربية (الشعبة العامة)، كلية الدراسات الإسلامية والعربية (شعبة اللغة العربية)، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة (الشعبة العامة)، كلية الدراسات الإنسانية، كلية العلوم كافة التخصصات عدا (الفلك والأرصاد الجوية)، كلية الهندسة تخصص حاسبات، كلية الحاسبات والمعلومات أو ما يعادلها، كلية نظم المعلومات الإدارية (قسم نظم المعلومات الإدارية).

التظلم من مسابقات التوظيف

ويتيح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، التظلم من مسابقات التوظيف فى اليوم التالى لإعلان النتيجة لمدة أسبوعين، حيث يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا بذات كود الطلب، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية، ويمكن التظلم من أى مرحلة من مراحل المسابقة، بشرط تحميل ايصال سداد مبلغ 26 جنيهًا على أن يكون تاريخ السداد خلال فترة التظلم، بأحد فروع البنك الأهلى أو بنك مصر أو بنك القاهرة.