التنظيم والإدارة ينشر توضيحًا بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في مسابقة معلم مادة

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بنشر عدد من الانفوجرافات التوضيحية بشأن الكليات والتخصصات المطلوبة في المسابقة التي أعلن عنها أواخر أبريل الماضي لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس)، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التقديم لمسابقة التربية والتعليم

وقام الجهاز بفتح باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، ويتضمن الإعلان شغل وظائف معلم مساعد مادة في المواد الآتية: (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية.

وظائف معلم مساعد مادة

كان بدأ اليوم استقبال طلبات التقديم لمسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم فى (18.886) وظيفة معلم مساعد (معلم مادة) للصفوف الابتدائية (الرابع - الخامس - السادس) للمواد (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم - الدراسات الاجتماعية - الحاسب الآلي)، وذلك بجميع محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يفتح الجهاز باب التقديم في المسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو المقبل، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

شروط التقديم لمسابقة التربية والتعليم

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلي: أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، ألا تزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

كما يشترط الحصول على مؤهل عالٍ تربوي، والحصول على دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية، وأن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبولًا) فأعلى، واجتياز الاختبارات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.