جامعتا السويس والمنصورة تفوزان في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية"

أعلن رئيس جامعة السويس الدكتور أشرف حنيجل، فوز فريق وCare Code من كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة بالمركز الثاني في مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أقيمت بالتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ومسابقة Hult Prize العالمية.

المسابقة أحد أهم المبادرات الهادفة لتحفيز الشباب

وقال حنيجل، في بيان اليوم الأربعاء، إن المسابقة تأتي برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، الذي أكد أن المسابقة تمثل أحد أهم المبادرات الهادفة لتحفيز الشباب على الإبداع وريادة الأعمال، وتسهم في اطلاق طاقاتهم الإيجابية، وإشراكهم في مسيرة التنمية المستدامة لمصر.

وأعرب رئيس جامعة السويس عن سعادته بهذا الإنجاز المتميز، مؤكدا أن حرصه الدائم على مشاركة طلاب الجامعة من مختلف التخصصات مثل هذه الفعاليات والمسابقات يأتي انطلاقا من محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تشمل محور ريادة الأعمال والابتكار المعنى بدعم وتحفيز الابتكار، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية والمادية لدعم هذه الابتكارات.



في سياق متصل، حقق فريق Lothgha App من جامعة المنصورة المركز الأول، وجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه بمسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية".

أطلق المسابقة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية، ويمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

وشارك في المسابقة أكثر من 160 فريقًا، ضمت 600 طالب من 40 جامعة مصرية، وقد تقدمت كل جامعة بعدد من الفرق الطلابية، حيث تمت تصفيتها مبدئيًّا على مستوى الجامعات من قبل منسقي الجامعات، لاختيار أفضل الفرق الطلابية الممثلة لكل جامعة، مشيدًا بجهود الجامعات المصرية في دعم ريادة الأعمال والابتكار بين طلابها.