السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يختتم المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 

38 فريقًا من 23 جامعة يتأهلون للمرحلة الثانية من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"

لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار والمجتمع ستُقيّم المشاريع المقدمة

جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول فى المسابقة

تأهيل الفائز بالمركز الأول لتمثيل مصر بمسابقة Hult Prize العالمية على جوائز بمليون وستمائة ألف دولار


برعاية د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية.

وأكد د. ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن هذه المسابقة تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة لخلق تأثير إيجابي في مجتمعهم، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار، مشيرًا إلى أن هذه المسابقة تمثل فرصة مميزة للطلاب للمشاركة الحقيقية في تغيير مجتمعهم في المجالات البيئية والاجتماعية، من خلال تقديم مبادرات وأفكار مبتكرة وغير تقيليدية.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب، وفتح المجال أمامهم لعرض أفكارهم ومشاريعهم على خبراء ومستثمرين، ما يُساعدهم على تحويل أفكارهم إلى واقع ملموس على الأرض.

وأكد د. ضياء خليل أن المرحلة الأولى من مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" شهدت تقدم 160 فريقًا، بإجمالي 600 طالب، من 40 جامعة، تأهل منهم للمشاركة 38 فريقًا من 23 جامعة، وسيتم تقييم المشاريع المقدمة من قبل لجنة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار والمجتمع.

وأوضح أن الفائز بالمركز الأول في المسابقة سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، فضلًا عن دعمه بالدورات المتخصصة التي تؤهله لتمثيل مصر في مسابقة Hult Prize العالمية، التي ستعقد سبتمبر 2024 بلندن، على جوائز مجموعها مليون وستمائة ألف دولار.


 

للمشاريع الاستثمارية ريادة الأعمال ثقافة الابتكار المبتكرين والنوابغ المجالات البيئية للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

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