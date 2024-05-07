الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ17 مليون جنيه

صورة أرشيفية للاتجار
صورة أرشيفية للاتجار فى العملات الأجنبية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة إن ذلك استمرار للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

الامن العام جرائم الأموال العامة مديريات الأمن العملات الاجنبية

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