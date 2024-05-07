ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ17 مليون جنيه

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال24 ساعة، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قاربت 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة إن ذلك استمرار للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.